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Обзор важнейших событий 31 августа 2018 года

31.08.2018 22:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 31 августа. Новым министром финансов назначен 41-летний Максим Ермолович, министром энергетики — 42-летний Виктор Каранкевич, председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии — Андрей Рыбаков, которому тоже 42 года. Кроме того, Лукашенко дал согласие на назначение Ивана Ребковца заместителем министра транспорта и коммуникаций, Артема Сикорского — директором департамента по авиации Минтранса, а также новых руководителей нескольких районов и предприятий. Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко назвал глупостью домыслы о временном характере нового состава правительства, которое якобы формируется исключительно до выборов. "Поверьте, назначая вас и других, я и не думаю, что вы доживете до выборов, а потом всех мы поменяем. Глупость несуразная. Наоборот, я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали. Ведь вы — это новое поколение руководителей", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Назначение Максима Ермоловича министром финансов связано с приходом в правительство людей, которые придерживаются либеральных взглядов. Такое мнение высказали БелаПАН эксперты, комментируя новые кадровые назначения в Совмине. "Мы наблюдаем тренд на приход в правительство людей, которые придерживаются либеральных взглядов. Назначение нового министра финансов — продолжение этого тренда", — отметил в комментарии БелаПАН заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц. Схожего мнения придерживаются и другие эксперты. Они полагают, что новое правительство будет вырабатывать механизм решения накопленных долговых проблем в секторе госпредприятий. "Все понимают, что с этим что-то нужно делать, но до сих пор не было найдено ответа на вопрос, как это делать", — резюмировал Гриц.

Одной из причин кадровых перестановок в правительстве и среди руководителей предприятий является пьянство, заявил Лукашенко, принимая кадровые решения. "Я продолжаю мониторить и отслеживать ситуацию после обновления правительства, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Хочу сказать, что это еще не окончание. Мы еще вернемся ко многим должностным лицам, и не только в правительстве, которые сегодня не дают результат или не работают по тем принципам, которые определены мной. Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично".

Премьер-министр Сергей Румас представил коллективу Министерства финансов нового министра Максима Ермоловича, а также обозначил задачи ведомства. "Максим Леонидович знает задачи, которые стоят сегодня перед Министерством финансов. В первую очередь это работа над одобренным проектом бюджета на 2019 год, над дошлифовкой Налогового кодекса. Также есть ряд среднесрочных задач, и задачи это непростые, такие как внешний долг. Это и вопросы социальных обязательств государства, которые бюджет в первоочередном порядке должен выполнять, и целый ряд других", — цитирует Румаса пресс-служба правительства. Премьер-министр также поблагодарил за работу прежнего министра Владимира Амарина. "Он высококлассный специалист. Президент поручил представить несколько вариантов, чтобы Владимир Викторович и дальше продолжал работать на благо Беларуси", — добавил руководитель правительства.

Беларусь в среднесрочной перспективе может столкнуться с реализацией демографических и экономических рисков, угрожающих ее развитию. К такому выводу пришли разработчики Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) до 2035 года. Подготовить эту стратегию правительство распорядилось в мае текущего года. По сведениям БелаПАН, к настоящему времени власти подготовили общую оценку ситуации возможных рисков и угроз устойчивому развитию до 2035 года. В этом разделе власти перечисляют достижения государственной политики и возможные риски. К числу достижений власти относят рост доходов населения, увеличение размера экономики, а также тот факт, что за 2000—2017 годы ожидаемая продолжительность жизни возросла с 69 лет до 74,4 года. Кроме того, позитивные изменения власти видят в том, что доля работников с высшим и средним специальным образованием в общей численности работников организаций Беларуси увеличилась с 41,2% в 2000-м до 55,3% на конец 2017 года.

Внешний государственный долг Беларуси уменьшился с начала 2018 года на 179 млн долларов, или на 1,1%, и по состоянию на 1 августа составил 16,5 млрд долларов США, сообщает Министерство финансов. В январе—июле привлечены внешние государственные займы на 1 млрд 506,9 млн долларов США: 600 млн долларов — еврооблигации; 515,1 млн долларов — правительства и банков Российской Федерации; 302,5 млн долларов — банков КНР; 86,0 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития (МБРР); 3,3 млн долларов — Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ). Погашение внешнего госдолга с начала 2018 года составило 1 млрд 592,2 млн долларов США: 800 млн долларов — еврооблигации; 337,7 млн долларов — банки КНР; 244,3 млн долларов — правительство Российской Федерации; 176,6 млн долларов — Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР); 32,5 млн долларов — МБРР; 0,7 млн долларов — США; 0,4 млн долларов — ЕБРР и СИБ.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 августа. Новым министром финансов назначен 41-летний Максим Ермолович, министром энергетики — 42-летний Виктор Каранкевич, председателем Белорусского...
 
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