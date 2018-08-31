Лукашенко на линейке в Александрии поделился воспоминаниями и рассказал о ценностях школьной поры

1 сентября, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил сегодня праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района, где поделился воспоминаниями и рассказал о ценностях школьной поры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первое сентября - это праздник, который начинается с первого звонка и остается с нами навсегда. И для меня очень важно разделить этот день вместе с вами", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Александрийская школа занимает особое место в его жизни. Когда-то и он, будучи учеником, стоял на линейке в ожидании очередного учебного года. "С теми событиями связано огромное количество впечатлений, личных переживаний - самых разных. Но со временем все они стали дорогими сердцу воспоминаниями. Так будет и у вас", - сказал Президент.

По словам Александра Лукашенко, взрослым всегда важно, чтобы дети осознавали ценность школьной поры. Понимали, что уроки, контрольные, экзамены - это своего рода репетиция взрослой жизни. "Но чтобы пройти этот путь достойно и вспоминать его с радостью, надо уже сегодня дорожить каждым мгновением, принимать с благодарностью все, что дает школа. И трудности в том числе", - заметил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-