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Лукашенко подарил Александрийской школе комплекс спортивных тренажеров

01.09.2018 11:26 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко подарил Александрийской школе комплекс спортивных тренажеров

1 сентября, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая сегодня Александрийскую среднюю школу Шкловского района, подарил учреждению комплекс спортивных тренажеров, передает корреспондент БЕЛТА.

Комплекс состоит из снарядов для воркаута и нескольких тренажеров. Они предназначены для развития мышц ног, спины, груди, рук и пресса, укрепления суставов и поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей.

Учащиеся в свою очередь подготовили для главы государства фотоальбом "Сцяжынкамi малой радзiмы", выполненный в технике скрапбукинга. Страницы альбома рассказывают о детстве, студенческих годах, трудовой деятельности Александра Лукашенко и декорированы в соответствии с тематикой фотографий.

После праздничного концерта Президент посетил расположенный в бывшем здании Александрийской школы историко-краеведческий музей и свой класс. Там Александр Лукашенко пообщался с первоклассниками и своими бывшими учителями. Ребятам глава государства рассказал о своих школьных годах, а у педагогов поинтересовался нынешней жизнью и вручил им подарки.

История Александрийской школы начинается в 1886 году. С 1930 года она располагалась в небольшом деревенском домике, в котором и находился класс Александра Лукашенко. Теперь здесь находится музейная экспозиция. Одна из комнат обставлена в виде учебного класса с интерьером шестидесятых годов - именно в нем учился Президент. В другом помещении обустроены ленинский уголок, лаборантская физики и химии, кабинет начальных классов, учительская. Всего насчитывается более 500 экспонатов.

Новое здание школы было введено в эксплуатацию в 1996 году. В нем находится 15 учебных кабинетов, актовый зал на 100 мест, библиотека с читальным залом, спортивный и тренажерный залы, столовая.

В нынешнем учебном году школа приняла 206 ребят, в том числе 18 первоклассников.-0-

 
 
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1 сентября, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая сегодня Александрийскую среднюю школу Шкловского района, подарил учреждению...
 
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