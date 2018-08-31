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Лукашенко рассчитывает на обогащение диалога Беларуси и Узбекистана
01.09.2018 11:12 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 1 сентября. Александр Лукашенко направил поздравление президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня независимости.
"Уверен, что обоюдная нацеленность на углубление доверительных и конструктивных отношений между нашими государствами позволит обогатить двусторонний диалог новыми примерами плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества", — говорится в поздравлении.
Лукашенко отметил, что в Беларуси с большим интересом следят за впечатляющими успехами проводимых в Узбекистане социально-экономических реформ, ростом авторитета страны в регионе Центральной Азии и на мировой арене.
Глава белорусского государства пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации всех замыслов и начинаний, а дружественному узбекскому народу — добра и благополучия.
БелаПАН.
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Минск, 1 сентября. Александр Лукашенко направил поздравление президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня независимости. "Уверен, что обоюдная...
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