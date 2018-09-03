Лукашенко: экономическое сотрудничество Беларуси и Вьетнама надо подтягивать до уровня политических отношений

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономическое сотрудничество Беларуси и Вьетнама надо подтягивать до уровня политических отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Вьетнама Ле Анем, который завершает дипломатическую миссию в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Политические отношения, наша дипломатия значительно опережают торгово-экономические отношения. И естественно, надо подтягивать торговлю, экономику до уровня наших политических отношений. Мы к этому готовы. Очень важно, что все, что мы производим в Беларуси, сегодня востребовано во Вьетнаме. В свою очередь Вьетнам производит очень много товаров, которые мы закупаем на внешних рынках. Нам надо активизироваться", - сказал глава государства.

Между Беларусью и Вьетнамом создана прочная договорно-правовая база двусторонних отношений. Заключено более 85 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.

В октябре 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между государствами - членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом, а также белорусско-вьетнамский межправительственный протокол о поддержке производства моторных транспортных средств на территории Вьетнама.

В 2017 году товарооборот Беларуси и Вьетнама составил $135,3 млн: экспорт - $76,3 млн, импорт - $59 млн. Сальдо торговли положительное для Беларуси - $17,3 млн.

В январе-июне текущего года взаимный товарооборот составил $63,1 млн: экспорт - $38,8 млн, импорт - $24,3 млн, сальдо положительное - $14,5 млн.

Основные статьи белорусского экспорта во Вьетнам - калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы, карьерные самосвалы, шины, полиамиды, товары специального назначения, двигатели, лекарственные средства, изделия из металлов, мясо-молочная и алкогольная продукция.

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