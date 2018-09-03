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Президент: Экономическое сотрудничество Беларуси и Вьетнама нужно подтягивать до уровня политических отношений
04.09.2018 12:01 — Новости Политики | БT
Президент Александр Лукашенко, обращаясь к послу Вьетнама Ле Аню, который завершает дипмиссию, отметил, что политические отношения значительно опережают торговые. Глава белорусского государства поблагодарил дипломата за работу, которую Ле Ань проделал за эти три года. По итогам 2017-го Минск и Ханой наторговали на 135 миллионов долларов. Амбициозная задача к концу следующего года увеличить цифру в два с половиной раза. Об этом прошлым летом договорились лидеры двух стран во время официального визита президента Вьетнама в Беларусь. 500 миллионов долларов - именно такой товарооборот соответствует потенциалу двух стран. МАЗы, БелАЗы, тракторы и продовольствие объединяют наши страны. Но кооперация гораздо шире: государства связаны туризмом, гостиничным и ресторанным бизнесом, сотрудничают в образовании и культуре.
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Президент: Экономическое сотрудничество Беларуси и Вьетнама нужно подтягивать до уровня политических отношений
Экономическое сотрудничество Беларуси и Вьетнама нужно подтягивать до уровня политических отношений. Об этом сегодня шла речь во Дворце Независимости. ...
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