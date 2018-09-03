ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент: Экономическое сотрудничество Беларуси и Вьетнама нужно подтягивать до уровня политических отношений

04.09.2018 12:01 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A
Президент Александр Лукашенко, обращаясь к послу Вьетнама Ле Аню, который завершает дипмиссию, отметил, что политические отношения значительно опережают торговые. Глава белорусского государства поблагодарил дипломата за работу, которую Ле Ань проделал за эти три года. По итогам 2017-го Минск и Ханой наторговали на 135 миллионов долларов. Амбициозная задача к концу следующего года увеличить цифру в два с половиной раза. Об этом прошлым летом договорились лидеры двух стран во время официального визита президента Вьетнама в Беларусь. 500 миллионов долларов - именно такой товарооборот соответствует потенциалу двух стран. МАЗы, БелАЗы, тракторы и продовольствие объединяют наши страны. Но кооперация гораздо шире: государства связаны туризмом, гостиничным и ресторанным бизнесом, сотрудничают в образовании и культуре.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономическое сотрудничество Беларуси и Вьетнама нужно подтягивать до уровня политических отношений. Об этом сегодня шла речь во Дворце Независимости. ...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: экономическое сотрудничество Беларуси и Вьетнама надо подтягивать до уровня политических отношений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика