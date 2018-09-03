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Лукашенко и Кочиянчич сверили часы в вопросе подготовки к II Европейским играм

04.09.2018 12:36 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко и Кочиянчич сверили часы в вопросе подготовки к II Европейским играм
Во время встречи

4 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочиянчичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Господин Кочиянчич, мне приятно в очередной раз встретиться с вами, сверить часы по главным нашим направлениям действий. Главное, конечно, это наша европейская олимпиада. Мы немало сделали в этом направлении. Но я думаю, как всегда, есть какие-то недоделки, недоработки. И я хотел бы из первых уст услышать, что мы еще должны сделать к II Европейским играм", - сказал глава государства.

В свою очередь Янез Кочиянчич поблагодарил за теплый прием. "На мой взгляд, подготовка к Европейским играм идет очень хорошо. У вас прекрасные кадровые ресурсы, люди очень усердно работают, и мы стараемся оказать им максимальную поддержку. Я уверен в том, что мы сможем организовать прекрасные Европейские игры. В первую очередь такую уверенность нам дает международная обстановка", - отметил президент ЕОК.

В беседе с журналистами по итогам встречи Янез Кочиянчич отметил, что Президент Беларуси, который также возглавляет Национальный олимпийский комитет, прекрасно разбирается в вопросах спорта. "На мой взгляд, подготовка организована очень хорошо. Ситуация в целом очень радужная. И мы считаем, что Беларусь может провести прекрасные игры, - сказал он. - В ближайшие десять месяцев нашему организационному комитету предстоит урегулировать небольшие технические вопросы. Все остальные вопросы уже решены".

Янез Кочиянчич также поблагодарил руководство Беларуси за введение безвизового режима, которым смогут воспользоваться не только участники, но и многочисленные гости II Европейских игр. "Надеюсь, что вы сможете воспользоваться этой прекрасной возможностью, чтобы продемонстрировать всему миру современную процветающую Беларусь", - добавил президент ЕОК.

II Европейские игры пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня 2019 года. Это международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. Атлеты разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Состязания в 10 видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом...
 
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