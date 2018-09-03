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Лукашенко обсудил с Макеем ситуацию во внешнеэкономической деятельности и график международных встреч

04.09.2018 12:49 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко обсудил с Макеем ситуацию во внешнеэкономической деятельности и график международных встреч
Во время встречи

4 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея. Во время встречи рассмотрено состояние дел во внешнеэкономической деятельности и график предстоящих международных встреч, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первый и основной вопрос - это анализ внешнеэкономической деятельности. Если касаться нашей внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены. Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного господом богом. И от этого никуда не денешься", - сказал белорусский лидер.

"Я уже говорил, что экономика - это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что экспорт - основа белорусской экономики. Именно поэтому внешнеэкономическая деятельность развивается с акцентом на экспорт. "Как здесь у нас ситуация?" - поинтересовался глава государства.

В качестве второго вопроса к обсуждению Александр Лукашенко обозначил график предстоящих контактов, прежде всего на высшем уровне. "Это касается Президента - на оставшийся промежуток этого года. Основные мероприятия внутри страны и с выездом за пределы. Мы тоже договаривались, что это должно быть систематизировано и мне доложено по всем мероприятиям", - сказал он.

В части внешнеэкономической деятельности Владимир Макей наряду с недостатками отметил наличие позитивных тенденций. За первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4%. При этом наблюдается рост поставок высокотехнологичных товаров. "Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка - от 4% до почти 30%. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37%. Пошла сельскохозяйственная продукция", - сказал министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея. Во время встречи...
 
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