ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Экономическое сотрудничество Беларуси и Вьетнама надо подтягивать до уровня политических отношений

04.09.2018 12:43 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 4 сентября. Белорусско-вьетнамское экономическое сотрудничество надо подтягивать до уровня политических отношений, заявил Александр Лукашенко 4 сентября на встрече с послом Вьетнама Ле Анем, который завершает дипломатическую миссию в Беларуси.

"Политические отношения, наша дипломатия значительно опережают торгово-экономические отношения. И естественно, надо подтягивать торговлю, экономику до уровня наших политических отношений, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы к этому готовы. Очень важно, что все, что мы производим в Беларуси, сегодня востребовано во Вьетнаме. В свою очередь Вьетнам производит очень много товаров, которые мы закупаем на внешних рынках. Нам надо активизироваться".

Вьетнам для Беларуси, отметил он, является одним из серьезнейших внешнеполитических приоритетов. "Вы нам люди не чужие. Вы родные для нас люди. Мы вместе с вами боролись за суверенитет и независимость Вьетнама, и в том процветании, которое наметилось во Вьетнаме, в тех успехах, которые вы сегодня имеете, наверное, есть определенная заслуга и советского человека", — заявил глава государства.

Лукашенко попросил дипломата передать руководству Вьетнама, что оно "ближе друзей в мире не найдет, их просто нет". "Мы очень ценим, что Вьетнам соответствующим образом относится к нам. Особенно руководство Вьетнама. И, ценя эту дружбу, мы соответствующим образом будем действовать. Вы всегда будете видеть в нас не просто надежных партнеров (это не обсуждается), но и близких друзей, которые готовы прийти вам на помощь в любую минуту, для того чтобы многострадальный народ Вьетнама жил и процветал", — сказал он.
Сергей Королевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 4 сентября. Белорусско-вьетнамское экономическое сотрудничество надо подтягивать до уровня политических отношений, заявил Александр Лукашенко 4 сентября...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко и Кочиянчич сверили часы в вопросе подготовки к II Европейским играм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика