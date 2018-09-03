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Кремль подтвердил подготовку участия Путина в Форуме регионов в Могилеве

04.09.2018 13:58 — Новости Политики | БелТА  
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Кремль подтвердил подготовку участия Путина в Форуме регионов в Могилеве
Владимир Путин. Фото ТАСС

4 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Кремле подтвердили подготовку участия Президента России Владимира Путина в V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, сообщает БЕЛТА.

"Да, такая поездка готовится", - сказал сегодня журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии Владимира Путина в форуме.

V Форум регионов пройдет в Могилеве 11-12 октября. Его организаторами выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России. Форум проводится ежегодно поочередно в Беларуси и России.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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4 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Кремле подтвердили подготовку участия Президента России Владимира Путина в V Форуме регионов Беларуси и России в...
 
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