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Депутат Канопацкая просит МАРТ проверить государственные СМИ на предмет нарушения антимонопольного законодательства

04.09.2018 14:56 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 4 сентября. Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая направила запрос министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу с просьбой проверить деятельность государственных СМИ на предмет нарушения ими антимонопольного законодательства.

В Беларуси рынок информации (контента) и аналитики, отмечается в запросе, характеризуется "опасными проявлениями дискриминационных, монополистических практик" со стороны государственных производителей, которые по факту работают в рамках единого государственного холдинга под руководством Министерства информации.

"Имеет место грубый конфликт интересов, когда в одном органе государственного управления концентрируются функции законодателя, регулятора, лицензиара, коммерсанта, финансиста и контролера. Управляющая компания холдинга "Государственные СМИ", ее ключевые производители (БелТА, БТ, ОНТ, СТВ, "СБ. Беларусь сегодня" и другие) активно использует финансовые, административные, регуляторные и бюрократические инструменты для проявления своей монополистической власти, что ведет к дискриминации частных производителей информации и аналитики, — говорится в документе. — В результате государственные производители имеют нерыночные преимущества на рынке рекламы. Посредством таких инструментов, как аккредитация на мероприятия, проводимые разными органами госуправления, доступ к стенограммам заседаний органов госуправления, к типографиям, телевидению и радио, происходит дискриминация частных субъектов коммерческой деятельности".

Ситуацию, отмечает Канопацкая, усугубляет избирательное бюджетное дотирование государственных производителей на рынке информации и аналитики. "В результате имеет место ситуация, когда деньги налогоплательщиков идут на производство информации и аналитики для всех граждан и субъектов хозяйствования как общественного блага, а отдельные государственные производители информации присваивают ее себе с целью перепродажи своим частным конкурентам и монетизации своих нерыночных преимуществ на рынке. К тому же частные коммерческие организации не могут претендовать на бюджетные дотации, льготные ставки по аренде помещений, а также на гарантированное получение рекламных контрактов с государственными субъектами хозяйствования. Особенно уязвимыми являются частные производители видео- и аудиоинформации, где барьеры на вход на рынок, а также условия работы на нем являются чрезвычайно высокими и, по сути дела, запретительными для прибыльной коммерческой деятельности", — говорится в запросе.

Канопацкая подчеркивает, что на рынке информации и аналитики "имеют место системные грубые нарушения" закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", а в стране в этом сегменте экономики созданы "административно-правовые условия, которые блокируют гражданам Республики Беларусь реализацию их конституционных прав".

Канопацкая просит МАРТ провести оценку состояния конкурентного поля на рынке информации и аналитики на предмет соблюдения закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", а также принять необходимые меры для устранения нарушений законности.
Сергей Королевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 сентября. Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая направила запрос министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу с...
 
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