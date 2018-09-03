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Макей: Президент хочет видеть на посту посла в России динамичного человека
04.09.2018 22:07 — Новости Политики | БелТА
4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси хочет видеть на посту посла в России динамичного человека. Об этом в интервью телеканалу
"Президент хочет видеть на этом посту динамичного человека, который не только продолжил бы ту работу, которую проводил предыдущий посол, но и придал бы новый импульс работе с конкретными регионами, с федеральными властями России в целом. И чтобы активно взаимодействовал с Евразийской экономической комиссией, которая тоже играет важную роль в системе наших межгосударственных отношений", - заявил министр.
По его словам, в настоящее время ведется поиск подходящих кандидатур, несколько было представлено Президенту. "Сказано, что некоторые кандидатуры приемлемы, но давайте еще посмотрите, более внимательно... Поставлена задача доложить в ближайшее время, чтобы Президентом было принято окончательное решение", - отметил Владимир Макей.
Он также коснулся темы предстоящих в ближайшее время белорусско-российских переговоров на высшем уровне с участием правительств двух стран. "Президент поставил задачу подготовить действительно обстоятельный, содержательный разговор с российской стороной. Я убежден, что это будет, может быть, острый, но очень конструктивный разговор, который позволит нам решить проблемные вопросы, которые остаются в нашей сегодняшней повестке дня", - заявил Владимир Макей.-0-
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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси хочет видеть на посту посла в России динамичного человека. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал...
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