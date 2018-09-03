ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей: Президент хочет видеть на посту посла в России динамичного человека

04.09.2018 22:07 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси хочет видеть на посту посла в России динамичного человека. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

"Президент хочет видеть на этом посту динамичного человека, который не только продолжил бы ту работу, которую проводил предыдущий посол, но и придал бы новый импульс работе с конкретными регионами, с федеральными властями России в целом. И чтобы активно взаимодействовал с Евразийской экономической комиссией, которая тоже играет важную роль в системе наших межгосударственных отношений", - заявил министр.

По его словам, в настоящее время ведется поиск подходящих кандидатур, несколько было представлено Президенту. "Сказано, что некоторые кандидатуры приемлемы, но давайте еще посмотрите, более внимательно... Поставлена задача доложить в ближайшее время, чтобы Президентом было принято окончательное решение", - отметил Владимир Макей.

Он также коснулся темы предстоящих в ближайшее время белорусско-российских переговоров на высшем уровне с участием правительств двух стран. "Президент поставил задачу подготовить действительно обстоятельный, содержательный разговор с российской стороной. Я убежден, что это будет, может быть, острый, но очень конструктивный разговор, который позволит нам решить проблемные вопросы, которые остаются в нашей сегодняшней повестке дня", - заявил Владимир Макей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси хочет видеть на посту посла в России динамичного человека. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал...
 
Новости дня
Новости политики
 
На рассмотрение Лукашенко внесен ряд кандидатур на должность посла Беларуси в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика