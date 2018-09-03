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Глава МИД Беларуси призвал не придавать большого значения "инсайдерским" вбросам в интернете

04.09.2018 22:11 — Новости Политики | БелТА  
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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал не придавать большого значения "инсайдерским" вбросам в интернете, которые появляются в последнее время по белорусской тематике и ее отношениям с Россией. Соответствующие заявления он сделал в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Думаю, что подобного рода вбросы делают не сторонники, а противники белорусско-российского сотрудничества. И если посмотреть на содержание отдельных опусов, то там явно сквозит антибелорусская истерия и откровенная нелюбовь к Беларуси", - отметил министр.

"Да, обращать внимание, конечно, на заявления подобных маргинальных СМИ нужно, но я не думаю, что они играют определяющую роль при выстраивании сотрудничества с нашим стратегическим союзником", - подчеркнул Владимир Макей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал не придавать большого значения "инсайдерским" вбросам в интернете, которые...
 
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