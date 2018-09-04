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Александр Лукашенко обсудил подготовку к Европейским играм с главой Европейских олимпийских комитетов

05.09.2018 07:05 — Новости Политики | БT  
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Глава государства лично курирует подготовку ко ІІ Европейским играм. Они стартуют 21 июня 2019 года с церемонии открытия на обновленном стадионе "Динамо". В Беларусь приедут 4 000 спортсменов из полусотни стран. Ожидается и присутствие глав государств, премьер-министров и других зарубежных гостей. Освещать спортивное событие будут более тысячи журналистов. В Минске разыграют 201 комплект медалей в 15 видах спорта, 10 из которых станут отборочными на Олимпиаду в Токио.
 
Теги: Минск
 
 
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Такое масштабное спортивное событие - Европейские игры - Александр Лукашенко обсудил с главой Европейских олимпийских комитетов. Эта международная организация...
 
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