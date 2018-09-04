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Президент принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея
05.09.2018 07:01 — Новости Политики | БT
Обсудили и предстоящие международные встречи Главы государства. Как отметил министр иностранных дел, до конца года график будет плотным. Кроме зарубежных визитов (а ближайший - в середине сентября в Узбекистан), высоких гостей ждут и в Минске. Белорусская столица примет и ряд масштабных международных мероприятий, таких как конференция ОБСЕ "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" и встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.
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На встрече обсудили развитие отношений с Евразийским и Европейским союзами, график международных встреч, итоги внешнеэкономической деятельности. Президент...
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