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Участники белорусско-корейских переговоров в Сеуле заявили о необходимости выведения двусторонних контактов на новый уровень

05.09.2018 10:43 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 5 сентября. Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Андреем Дапкюнасом 4 сентября в Сеуле (Республика Корея) приняла участие в пятом заседании совместного комитета Беларуси и Кореи.

Как сообщает пресс-служба МИД, в переговорах участвовали представители руководства Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям, Белорусского государственного концерна по нефти и химии, Национального агентства инвестиций и приватизации, а также эксперты Министерства связи и информатизации и Министерства промышленности.

Корейскую делегацию на заседании совместного комитета возглавил заместитель министра иностранных дел по экономическим вопросам Юн Кан Хён.

В ходе заседания стороны отметили необходимость выведения белорусско-корейских контактов на новый уровень, подчеркнули успешное взаимодействие двух стран в области высоких технологий, в том числе в контексте работы индустриально-технических парков, договорились активизировать сотрудничество по передаче опыта развития среднего и малого бизнеса, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий, включая разработку системы безбумажной торговли и развитие других проектов электронного правительства.

Белорусская сторона подтвердила заинтересованность в установлении безвизового режима с Республикой Корея на двусторонней основе.

По итогам встречи подписан протокол пятого заседания совместного комитета, в котором отражены основные договоренности.

Следующее заседание комитета запланировано провести в Минске.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 сентября. Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Андреем Дапкюнасом 4 сентября в Сеуле (Республика Корея) приняла участие в...
 
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