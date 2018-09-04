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Беларусь и Китай утвердили программу научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы

05.09.2018 12:52 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь и Китай утвердили программу научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы
Фото из архива

5 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай утвердили программу научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве белорусского государства в Пекине.

Документ был принят на втором заседании Комиссии по научно-техническому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, которое состоялось 4 сентября. Белорусскую делегацию на заседании возглавлял председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, китайскую - министр науки и техники Ван Чжиган.

В состав белорусской делегации входили руководители Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, Института физики имени Б.И. Степанова, Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий и ОАО "КБТЭМ-ОМО".

В мероприятии принял участие посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, который озвучил некоторые предложения по активизации белорусско-китайского сотрудничества в области инновационного сотрудничества.

На заседании были обсуждены вопросы создания совместных субъектов инновационной инфраструктуры и новых высокотехнологичных производств, в том числе на базе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай утвердили программу научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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