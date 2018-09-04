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В Минске проходит очередной раунд переговоров по ситуации в Украине
05.09.2018 13:35 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 5 сентября. В Минске проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Позже запланирована встреча трехсторонней контактной группы.
Переговоры проходят на фоне обострившейся ситуации на Донбассе после гибели 31 августа главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Он погиб при взрыве в кафе в центре Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель, ранения получили 12 человек. В ДНР заявили о причастности Киева к преступлению. Служба безопасности Украины опровергла это.
Предыдущий раунд переговоров состоялся 22 августа. По его итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что подгруппа по гуманитарным вопросам обсуждала вопрос обмена пленными между сторонами конфликта на Донбассе, однако о конкретных результатах говорить пока рано.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 5 сентября. В Минске проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В настоящее время проходит встреча рабочих...
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