В Минске проходит очередной раунд переговоров по ситуации в Украине

Минск, 5 сентября. В Минске проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.



В настоящее время проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает в "Твиттере" МИД Беларуси. Переговоры в "Президент-отеле" традиционно проходят в закрытом для СМИ режиме.

Позже запланирована встреча трехсторонней контактной группы.

Переговоры проходят на фоне обострившейся ситуации на Донбассе после гибели 31 августа главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Он погиб при взрыве в кафе в центре Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель, ранения получили 12 человек. В ДНР заявили о причастности Киева к преступлению. Служба безопасности Украины опровергла это.



Предыдущий раунд переговоров состоялся 22 августа. По его итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что подгруппа по гуманитарным вопросам обсуждала вопрос обмена пленными между сторонами конфликта на Донбассе, однако о конкретных результатах говорить пока рано.



По его словам, обсуждалась подготовка к предстоящему в сентябре визиту в зону конфликта координатора подгруппы Тони Фриша для встречи с удерживаемыми и ознакомления с условиями их содержания по обе стороны.



Политическая подгруппа, уточнил Сайдик, вновь обсуждала вопросы имплементации так называемой формулы Штайнмайера и амнистии.



В центре внимания экономической подгруппы были вопросы функционирования гражданской инфраструктуры, восстановления и улучшения мобильной связи и водоснабжения в зоне конфликта.



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Татьяна Коровенкова, БелаПАН.