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Замглавы МИД Кравченко находится с рабочим визитом в Германии

05.09.2018 12:12 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 5 сентября. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 4—6 сентября находится с рабочим визитом в Германии.

Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, 4 сентября на встрече с начальником управления внешней политики, политики безопасности и глобальных вопросов ведомства федерального канцлера ФРГ Йоахимом Бертеле стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-германского и белорусско-европейского сотрудничества, а также региональную ситуацию.

Вопросы наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Германии стали темой переговоров Кравченко с заместителем исполнительного директора Германского союза промышленно-торговых палат Фолькером Трайером.

В ходе встречи с руководителем берлинского бюро фонда им. Кёрбера Норой Мюллер состоялся "обмен мнениями по ряду тем международной и региональной повестки дня, а также возможным направлениям взаимодействия с данным фондом", сообщает пресс-служба.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 сентября. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 4—6 сентября находится с рабочим визитом в Германии. Как сообщает пресс-служба...
 
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