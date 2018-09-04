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Контактная группа по Украине подтвердила полную приверженность соблюдению минских соглашений
05.09.2018 17:54 — Новости Политики | БелТА
Мартин Сайдик. Фото из архива
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа по Украине подтвердила полную приверженность соблюдению минских соглашений. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
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5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа по Украине подтвердила полную приверженность соблюдению минских соглашений. Об этом сегодня...
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