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Сайдик: Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам посетит пленных по обе стороны конфликта на Донбассе 6—12 сентября

05.09.2018 18:06 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 5 сентября. Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Тони Фриш посетит пленных по обе стороны конфликта 6—12 сентября. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы 5 сентября в Минске.

(Будет дополнено.)
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 сентября. Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Тони Фриш...
 
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