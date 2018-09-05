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От ситуации в экономике до футбола - Лукашенко принял с докладом премьер-министра Румаса

06.09.2018 11:09 — Новости Политики | БелТА  
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6 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея Румаса. На встрече обсуждались ситуация в экономике, вопросы планирования бюджета на предстоящий период, а также подготовка к проведению II Европейских игр, состояние дел и перспективы в белорусском футболе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хотел бы, чтобы вы очень кратко мне сказали, изучив ситуацию этого года, как мы в экономике развиваемся. С учетом тех вызовов, которые есть и которые возможны. Естественно, с выходом на финансы, - сказал Президент. - Второе - планирование. Будущий год. Много слышу из СМИ пока - у вас там идут споры между вами, возможно, и бывшими членами правительства о том, что надо планировать и верстать бюджет на 2-3 года, а, может, уже и на пять вперед. Ваша точка зрения, точка зрения правительства на это? Но, тем не менее, пока мы тут рассуждаем о каких-то более длительных сроках, у нас впереди 2019 год. Какая работа в правительстве ведется?"

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея Румаса. На встрече обсуждались...
 
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