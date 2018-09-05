Беларусь осуждает любые попытки сорвать минский процесс - МИД

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6 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь осуждает любые попытки сорвать минский процесс. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Официальный представитель МИД подчеркнул, что Беларусь является участником переговоров по урегулированию ситуации в Украине и не вмешивается в них. "Но мы и не сторонние наблюдатели - мы создаем и будем создавать условия для их проведения, так же как и для реализации любых инициатив, направленных на преодоление конфронтации, на диалог, на развитие сотрудничества в регионе", - сказал он.

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