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Беларусь осуждает любые попытки сорвать минский процесс - МИД

06.09.2018 11:46 — Новости Политики | БелТА  
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Беларусь осуждает любые попытки сорвать минский процесс - МИД
Фото из архива

6 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь осуждает любые попытки сорвать минский процесс. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Официальный представитель МИД подчеркнул, что Беларусь является участником переговоров по урегулированию ситуации в Украине и не вмешивается в них. "Но мы и не сторонние наблюдатели - мы создаем и будем создавать условия для их проведения, так же как и для реализации любых инициатив, направленных на преодоление конфронтации, на диалог, на развитие сотрудничества в регионе", - сказал он.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь осуждает любые попытки сорвать минский процесс. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и...
 
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