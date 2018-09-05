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Румас поделился своими взглядами по поводу возможного переформатирования структуры правительства

06.09.2018 13:50 — Новости Политики | БелТА  
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Румас поделился своими взглядами по поводу возможного переформатирования структуры правительства
Фото из архива

6 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛИТА/. Премьер-министр Сергей Румас поделился своими взглядами по поводу возможного переформатирования структуры правительства. Однако конкретные предложения на этот счет будут внесены главе государства позже после детального обсуждения, передает корреспондент БЕЛТА

"Я попросил у главы государства еще время, чтобы глубже вникнуть в эту ситуацию. У меня есть определенные взгляды, какая структура должна быть у правительства. У нас 36 членов правительства. Наверное, это для маленькой компактной страны очень большое количество. Но вместе с тем глава государства сказал взять время и посоветоваться с коллегами и предложения по структуре правительства представить позже", - сказал Сергей Румас, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщалось, на встрече с премьер-министром Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал готовность обсудить вопросы, связанные с формированием правительства, его структурой. "Может быть, какие-то есть предложения по перестройке самой структуры правительства, схемы построения, развития нашего правительства. Я готов выслушать. И если я не готов ответить сегодня, то мы проработаем эти вопросы основательно, чтобы делать какие-то шаги в будущем", - отметил белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛИТА/. Премьер-министр Сергей Румас поделился своими взглядами по поводу возможного переформатирования структуры...
 
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