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Лукашенко поручил Носкевичу взять на особый контроль проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах

06.09.2018 14:21 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко поручил Носкевичу взять на особый контроль проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах
Александр Лукашенко и Иван Носкевич

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил председателю Следственного комитета Беларуси Ивану Носкевичу взять на персональный контроль проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах. Об этом руководитель следственного ведомства сообщил сегодня журналистам по итогам доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главе государства было доложено о том, что материалы проверки по факту гибели этого ребенка приняты к производству главным следственным управлением Центрального аппарата Следственного комитета. Помимо того, что мы непосредственно выясняем причину смерти ребенка, конечно же, мы уделим внимание и вопросам закупки этой вакцины, ее появлению на территории Беларуси, ее применению. Глава государства поручил мне взять эту проверку на персональный контроль", - рассказал Иван Носкевич.

Он заверил, что о результатах проверки ведомство обязательно расскажет в средствах массовой информации. Пока что делать какие-то выводы преждевременно. "Даже о причинах смерти пока можно только в предположительном варианте вести разговор - анафилактический шок. Но заключения экспертов мы еще не получили", - обратил внимание председатель Следственного комитета.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил председателю Следственного комитета Беларуси Ивану Носкевичу взять на...
 
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