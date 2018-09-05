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Лукашенко поручил Носкевичу взять на особый контроль проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах
06.09.2018 14:21 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко и Иван Носкевич
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил председателю Следственного комитета Беларуси Ивану Носкевичу взять на персональный контроль проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах. Об этом руководитель следственного ведомства сообщил сегодня журналистам по итогам доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.
"Главе государства было доложено о том, что материалы проверки по факту гибели этого ребенка
Он заверил, что о результатах проверки ведомство обязательно расскажет в средствах массовой информации. Пока что делать какие-то выводы преждевременно. "Даже о причинах смерти пока можно только в предположительном варианте вести разговор - анафилактический шок. Но заключения экспертов мы еще не получили", - обратил внимание председатель Следственного комитета.
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил председателю Следственного комитета Беларуси Ивану Носкевичу взять на...
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