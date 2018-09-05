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Румас: 36 членов правительства - слишком много для Беларуси

06.09.2018 13:47 — Новости Политики | БДГ  
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Александр Лукашенко выслушал отчет премьер-министра страны Сергея Румаса и поинтересовался состоянием дел в экономике, в вопросах подготовки II Европейских игр в 2019 году и ситуацией в белорусском футболе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что готов выслушать предложения по перестройке структуры правительства, и пообещал «проработать эти вопросы основательно, чтобы делать какие-то шаги в будущем». Премьер-министр сообщил, что правительство в новом составе «без раскачки» включилось в работу.

«Сегодня правительство уже функционирует в штатном режиме, 
решая определенные для него задачи. 
Я готов доложить Вам об итогах работы экономики за январь-июль 
этого года и том прогнозе, который у нас имеется 
до конца года по ключевым позициям», - сказал он.

Румас согласился, что основной задачей правительства в настоящий момент является подготовка прогнозных документов на 2019 год.

«Мы рассмотрели на прошлой неделе на заседании Совмина проект прогноза, 
проект бюджета в комплексе с изменениями в Налоговый кодекс, 
и все это, конечно, в увязке с основными направлениями 
денежно-кредитной политики», - доложил премьер.

На встрече президент коснулся вопроса подготовки к проведению в Беларуси II Европейских игр в 2019 году и состоянию дел в белорусском футболе.

По итогам встречи премьер ответил на вопросы журналистов по поводу перестройки в правительстве.

«Я попросил у главы государства еще время,
чтобы глубже вникнуть в эту ситуацию. 
У меня есть определенные взгляды, какая структура должна быть у правительства. 
У нас 36 членов правительства. Наверное, это для маленькой компактной страны 
очень большое количество. Но вместе с тем глава государства сказал 
взять время и посоветоваться с коллегами
и предложения по структуре правительства представить позже», - сказал Румас.

Напомним, Александр Лукашенко 18 августа произвел существенные кадровые перестановки в правительстве: сменил пять министров и назначил нового премьера - Сергея Румаса.

15 августа президент подписал указ «О привлечении к ответственности», согласно которому были официально уволены со своих постов министр архитектуры и строительства и министр промышленности Беларуси. Так президент наказал чиновников после посещения Оршанского района.

 
 
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Александр Лукашенко выслушал отчет премьер-министра страны Сергея Румаса и поинтересовался состоянием дел в экономике, в вопросах подготовки II Европейских игр в...
 
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