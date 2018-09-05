Румас: 36 членов правительства - слишком много для Беларуси

Александр Лукашенко выслушал отчет премьер-министра страны Сергея Румаса и поинтересовался состоянием дел в экономике, в вопросах подготовки II Европейских игр в 2019 году и ситуацией в белорусском футболе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что готов выслушать предложения по перестройке структуры правительства, и пообещал «проработать эти вопросы основательно, чтобы делать какие-то шаги в будущем». Премьер-министр сообщил, что правительство в новом составе «без раскачки» включилось в работу.

«Сегодня правительство уже функционирует в штатном режиме, решая определенные для него задачи. Я готов доложить Вам об итогах работы экономики за январь-июль этого года и том прогнозе, который у нас имеется до конца года по ключевым позициям», - сказал он.

Румас согласился, что основной задачей правительства в настоящий момент является подготовка прогнозных документов на 2019 год.

«Мы рассмотрели на прошлой неделе на заседании Совмина проект прогноза, проект бюджета в комплексе с изменениями в Налоговый кодекс, и все это, конечно, в увязке с основными направлениями денежно-кредитной политики», - доложил премьер.

На встрече президент коснулся вопроса подготовки к проведению в Беларуси II Европейских игр в 2019 году и состоянию дел в белорусском футболе.

По итогам встречи премьер ответил на вопросы журналистов по поводу перестройки в правительстве.

«Я попросил у главы государства еще время, чтобы глубже вникнуть в эту ситуацию. У меня есть определенные взгляды, какая структура должна быть у правительства. У нас 36 членов правительства. Наверное, это для маленькой компактной страны очень большое количество. Но вместе с тем глава государства сказал взять время и посоветоваться с коллегами и предложения по структуре правительства представить позже», - сказал Румас.

Напомним, Александр Лукашенко 18 августа произвел существенные кадровые перестановки в правительстве: сменил пять министров и назначил нового премьера - Сергея Румаса.