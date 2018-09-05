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Президент Беларуси встретился с председателем Следственного комитета

06.09.2018 19:04 — Новости Политики | БT  
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Главе государства было доложено и о расследовании коррупционных дел. Особое внимание уделили фактам убийств прошлых лет. С учетом новых возможностей криминалистической техники, судебных экспертиз Следственный комитет ежегодно направляет в суд до десяти таких уголовных дел.  
 
 
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Cегодня Александр Лукашенко встретился с председателем Следственного комитета. Иван Носкевич доложил Главе государства о деятельности ведомства и расследовании...
 
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