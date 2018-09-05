|
Президент Беларуси встретился с председателем Следственного комитета
06.09.2018 19:04 — Новости Политики | БT
Главе государства было доложено и о расследовании коррупционных дел. Особое внимание уделили фактам убийств прошлых лет. С учетом новых возможностей криминалистической техники, судебных экспертиз Следственный комитет ежегодно направляет в суд до десяти таких уголовных дел.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cегодня Александр Лукашенко встретился с председателем Следственного комитета. Иван Носкевич доложил Главе государства о деятельности ведомства и расследовании...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)