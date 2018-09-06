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Обзор важнейших событий 6 сентября 2018 года

06.09.2018 23:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 6 сентября. Преступление, совершенное фигурантами так называемого дела БелТА, не представляет большой общественной опасности, заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1". "С точки зрения следственной ситуации — банальное, простое дело. Оно никакой сложности не представляет в расследовании. Другое дело, что здесь были затронуты журналисты, и [оно] обрело на пустом месте такой широкий общественный резонанс", — сказал Носкевич. "Фактические данные, которые мы уже имеем в ходе расследования, говорят о том, что фигуранты дела понимали, что они делают, и, к большому сожалению, все равно либо безразлично к этому относились, либо же осознанно вступили на этот путь", — заявил глава СК. "Наверное, о суровых мерах наказания в перспективе речи быть не может, — отметил руководитель комитета. — Но, тем не менее, факт есть факт, и это прецедент". "Я думаю, что расследование по этому делу не затянется. Просто у нас немножко задержка с осмотром всей изъятой техники, а так, в принципе, мы готовы к завершающей стадии расследования", — сообщил Носкевич.

Иван Носкевич убежден, что в деле о гибели военнослужащего Александра Коржича будет достигнут принцип справедливости. "Я уверен в том, что следственной группой сделано все, что возможно было в данной ситуации, — заявил Носкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1". — В адрес Министерства обороны внесены соответствующие акты реагирования. Я надеюсь, что приняты соответствующие жесткие меры, и хотелось бы верить в то, что подобные вещи повторяться впредь не будут". По словам главы СК, в рамках расследования дела Коржича возбуждено 10 уголовных дел, касающихся неуставных отношений в воинской части в Печах, в отношении 13 лиц. Восемь дел уже направлены в суд, еще два находятся на завершающей стадии. Отвечая на вопрос, почему по делу не проходят старшие командиры, Носкевич отметил, что в уголовном праве закреплен принцип персональной ответственности.

Премьера оперы "Саломея" в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, которая должна была состояться 9—10 сентября, перенесена. Открытие сезона в Большом переносится на 11 сентября, сообщил генеральный директор театра Владимир Гридюшко. По его словам, перенос связан с открытым письмом группы православных граждан на имя главы Администрации президента, генпрокурора, членов "священного синода Белорусского экзархата Московского патриархата Русской православной церкви". Предстоящая премьера называется в письме "очередным кощунством под эгидой Министерства культуры Республики Беларусь".

Мингорисполком отказал в удовлетворении заявки на проведение 15 сентября акции солидарности с независимыми средствами массовой информации и профсоюзами, сообщил БелаПАН один из инициаторов мероприятия, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский. Политики просили минские власти разрешить демонстрацию от кинотеатра "Октябрь" и митинг возле оперного театра. По словам Рымашевского, по телефону чиновник аргументировал отказ тем, что площадка возле оперного театра не входит в перечень мест для проведения массовых мероприятий.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. Преступление, совершенное фигурантами так называемого дела БелТА, не представляет большой общественной опасности, заявил председатель...
 
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