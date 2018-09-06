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Лукашенко поздравил с избранием нового президента Пакистана
06.09.2018 21:13 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 6 сентября. Александр Лукашенко поздравил Арифа Алви с избранием на должность президента Пакистана.
По сообщению пресс-службы белорусского руководителя, Лукашенко отметил, что за последние несколько лет страны основательно укрепили двусторонние отношения и достигли высокого уровня взаимодействия во всех сферах.
"Уверен, что совместными усилиями мы сумеем сохранить эту положительную тенденцию ради дальнейшего наращивания плодотворного белорусско-пакистанского сотрудничества", — говорится в поздравлении.
69-летний Ариф Алви был кандидатом от правящей партии "Движение за справедливость".
БелаПАН.
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Минск, 6 сентября. Александр Лукашенко поздравил Арифа Алви с избранием на должность президента Пакистана. По сообщению пресс-службы белорусского руководителя,...
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