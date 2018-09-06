7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко оценивает потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном в $1 млрд. Об этом он заявил на встрече с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я убежден, что по итогам вашего визита можно будет однозначно сказать, что наши отношения поднялись на более высокий уровень. У нас с вами блестящие политические отношения. Но, увы, экономика желает быть лучше. Торгово-экономические отношения должны быть на более высоком уровне", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что даже товарооборот в $300-400 млн - это мизер для потенциала двух стран. "Мы должны иметь миллиардный товарооборот", - сказал Президент.

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