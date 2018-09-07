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Обзор важнейших событий 7 сентября 2018 года

07.09.2018 22:55 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 7 сентября. Международные профсоюзы направили письмо верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини в связи с "делом РЭП". Письмо подписали руководители Глобального профсоюза IndustriALL, Международной конфедерации профсоюзов (МКП), Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) и Европейского профсоюза IndustriALL. В письме выражаются "глубокая озабоченность и возмущение" недавними приговорами лидерам Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (профсоюз РЭП) Геннадию Федыничу и Игорю Комлику. "Организации IndustriALL, МКП, Европейский профсоюз IndustriAll и ЕКП решительно осуждают решение суда, которое было политически мотивировано. Мы считаем, что решение суда призвано оказать давление на руководство профсоюза, чтобы подорвать его деятельность и прекратить его активное участие в жизни общества, — говорится в письме. — К сожалению, этот приговор создает опасный прецедент для преследования по сфабрикованным основаниям любой профсоюзной организации и ее лидеров, занимающихся в Республике Беларусь защитой социально-экономических интересов трудящихся".

В партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" может поменяться лидер. Как сообщил БелаПАН нынешний руководитель партии Станислав Шушкевич, в ближайшее время состоится съезд организации, на котором будет принято решение о том, кто будет дальше руководить БСДГ. Дата съезда пока не определена. 83-летний Шушкевич руководит партией с 1998 года.

Премьер-министр Сергей Румас на встрече с послом КНР Цуй Цимином заявил о необходимости решить проблемы, связанные с вхождением белорусских предприятий на рынок Китая. "Уровень стратегического взаимодействия между нашими странами очень высок, между главами наших государств сложились прекрасные личные отношения. Но я вынужден с сожалением констатировать, что уровень торгово-экономических отношений не дотягивает до уровня политических", — цитирует Румаса пресс-служба правительства. "Хотя в последнее время белорусский экспорт в Китай стал расти более быстрыми темпами, но разрыв между экспортом и импортом не сокращается. Наши предприятия, к сожалению, испытывают трудности с вхождением на китайский рынок, — отметил премьер-министр. — Мы благодарны китайской стороне за то, что она снимает карантинные ограничения для белорусской сельхозпродукции. Но также вынуждены констатировать, что белорусские граждане и компании сталкиваются с финансовыми барьерами при расчетах".

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила о получении ответа от представителей южнокорейской компании LG Chem "по сложившейся ситуации в связи с трагедией, произошедшей после вакцинации ребенка". Представители компании заявили, что "внимательно изучают ситуацию, связанную с вакцинацией ребенка в Ганцевичском районе". "Мы бы хотели оказать содействие Министерству здравоохранения в принятии мер против некорректных обвинений со стороны средств массовой информации", — отмечается в ответе компании. Она отвергла обвинение, что "Эупента" не зарегистрирована ни в одной стране, включая Южную Корею. Вакцина "зарегистрирована в 9 странах, включая Южную Корею, Узбекистан, Пакистан, Шри-Ланку, Республика Союз Мьянма, Сирия, Эфиопия, Филиппины, Демократическая Республика Конго". К письму приложена копия регистрационного сертификата. Кроме того, производитель отрицает утверждения о недействительной регистрации вакцины в Южной Корее и переносе производственной площадки.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 сентября. Международные профсоюзы направили письмо верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини в...
 
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