ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МИД Макей принял копии верительных грамот у посла Судана

07.09.2018 17:40 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 7 сентября. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 7 сентября принял копии верительных грамот у посла Республики Судан Нура аль-Даиема Абд аль-Гадира Хамада аль-Ниела.

Как сообщает пресс-служба МИД, Макей поздравил посла Судана с началом дипломатической миссии в Минске и выразил надежду на его "активную работу в целях дальнейшего расширения дружеских и конструктивных отношений между Минском и Хартумом".

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах белорусско-суданского сотрудничества по ряду направлений. В частности, сообщает пресс-служба, стороны выразили удовлетворение уровнем политического диалога, согласившись с необходимостью поддержания существующей позитивной динамики политических контактов, в первую очередь — на высшем уровне.

Кроме того, отмечена необходимость "более динамичного взаимодействия по другим направлениям, включая взаимную торговлю и совместные проекты в промышленной и сельскохозяйственной сферах".

Достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов между Министерством иностранных дел Беларуси и посольством Судана "в целях обеспечения решения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества с учетом договоренностей на высшем уровне", сообщает пресс-служба МИД.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 7 сентября. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 7 сентября принял копии верительных грамот у посла Республики Судан Нура аль-Даиема Абд...
 
Новости дня
Новости политики
 
Международные профсоюзы: Считаем Федынича и Комлика политзаключенными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Лоевский край
Свислочская газета
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика