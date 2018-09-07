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Лукашенко: Беларусь заинтересована в активизации межгосударственного диалога с Македонией
08.09.2018 10:05 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 8 сентября. Александр Лукашенко поздравил президента Республики Македония Георге Иванова с национальным праздником — Днем Независимости.
БелаПАН.
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Минск, 8 сентября. Александр Лукашенко поздравил президента Республики Македония Георге Иванова с национальным праздником — Днем Независимости.БелаПАН.
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