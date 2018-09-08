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Лукашенко: Всемирная общественность внимательно следит за событиями, которые происходят вокруг Корейского полуострова
09.09.2018 08:50 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 9 сентября. Александр Лукашенко поздравил председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с 70-летием со дня образования КНДР.
"Всемирная общественность внимательно следит за событиями, которые происходят вокруг Корейского полуострова. Снижение напряжения и переход к диалогу были бы невозможны без Ваших усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе", -- цитиурет Лукашенко его пресс-служба.
Белорусский руководитель пожелал Ким Чен Ыну "счастья, здоровья и осуществления планов, направленных на процветание Корейской Народно-Демократической Республики и благополучия ее граждан".
БелаПАН.
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Лукашенко: Всемирная общественность внимательно следит за событиями, которые происходят вокруг Корейского полуострова
Минск, 9 сентября. Александр Лукашенко поздравил председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с 70-летием со дня...
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