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Лукашенко убежден, что Беларусь и Таджикистан смогут в полной мере реализовать потенциал двусторонних отношений

09.09.2018 11:39 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 9 сентября. Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником — Днем государственной независимости.

"С удовлетворением отмечаю позитивную динамику укрепления дружбы и многопланового партнерства между нашими странами", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.

Белорусский руководитель "убежден, что Беларусь и Таджикистан смогут в полной мере реализовать потенциал двусторонних отношений, сохраняя нацеленность на дальнейшее расширение политического диалога, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества".

Лукашенко пожелал Рахмону "доброго здоровья, счастья и новых успехов на высшем посту, а гражданам братского Таджикистана — мира, стабильности и процветания".
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 сентября. Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником — Днем государственной независимости. "С...
 
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