|
Поздравление Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону
09.09.2018 12:09 — Новости Политики | БT
"С удовлетворением отмечаю позитивную динамику укрепления дружбы и многопланового партнерства между нашими странами", - говорится в поздравлении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и народ этой страны с национальным праздником - Днем Государственной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)