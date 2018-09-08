В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление Председателю Государственного Совета КНДР Ким Чен Ыну Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Председателя Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с...

"Всемирная общественность внимательно следит за событиями, которые происходят вокруг Корейского полуострова. Снижение напряжения и переход к диалогу были бы невозможны без Ваших усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе", - говорится в поздравлении.