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Поздравление Председателю Государственного Совета КНДР Ким Чен Ыну
09.09.2018 11:00 — Новости Политики | БT
"Всемирная общественность внимательно следит за событиями, которые происходят вокруг Корейского полуострова. Снижение напряжения и переход к диалогу были бы невозможны без Ваших усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе", - говорится в поздравлении.
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