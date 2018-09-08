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Новый посол России в Беларуси прибыл в Минск

09.09.2018 18:00 — Новости Политики | БелТА  
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9 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Михаил Бабич, который назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси, прибыл в Минск. Это подтвердили корреспонденту БЕЛТА в посольстве России в Беларуси.

Планируется, что 10 сентября посол вручит копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.

Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на сайт Кремля, президент России Владимир Путин во время встречи с Михаилом Бабичем акцентировал внимание на том, что Россию с Беларусью связывают особые отношения, Беларусь для России - главный партнер. "Вы едете работать в Беларусь. Видимо, не нужно вам говорить о том, насколько важным является взаимодействие с нашим главным союзником, партнером - с Беларусью, насколько для России важно это направление работы, - сказал Владимир Путин. - Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические".

Президент России отметил, что Беларусь является членом ОДКБ и ЕАЭС. "Мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем Союзное государство, - добавил он. - Так что направлений деятельности очень много. Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Михаил Бабич, который назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси, прибыл в Минск. Это подтвердили...
 
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