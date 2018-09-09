Лукашенко принимает участие в открытии международного конгресса Ассоциации участников космических полетов

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принимает участие в церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники форума известные космонавты, ученые и исследователи из иностранных государств, в том числе США, Китая, России, Австрии, Великобритании, Германии, Швейцарии, Италии, Индии. В открытии конгресса также принимают участие руководители республиканских органов госуправления, представители общественных и научных организаций, учебных заведений, отраслевых предприятий и дипломатического корпуса. Всего церемонию посетят около 450 человек.

На мероприятии обсудят развитие космических исследований в мире, роль Ассоциации участников космических полетов в развитии пилотируемой космонавтики, вклад Беларуси в освоение космического пространства.

Параллельно в выставочном павильоне развернулась экспозиция на тему освоения космоса, во время которой участники церемонии ознакомятся с историей Беларуси, ее успехами в области космических исследований. Космонавтам продемонстрируют белорусские технологии создания оптической аппаратуры высокого разрешения, космических зеркал с особой гладкостью, аппаратуры для дистанционного зондирования Земли, покажут результаты реализации серии космических программ Союзного государства.-0-