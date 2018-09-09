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Лукашенко отмечает уверенное развитие космической отрасли в Беларуси

10.09.2018 11:05 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко отмечает уверенное развитие космической отрасли в Беларуси
Выступает Александр Лукашенко

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космическая отрасль в Беларуси уверенно развивается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Космическая отрасль нашей страны уверенно развивается. Мы успешно выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли", - отметил Александр Лукашенко.

Совместно с российскими коллегами белорусские специалисты разрабатывают перспективные технологии, принимают участие в проекте создания нового космического аппарата. Планируют сотрудничество по международной программе "Сириус".

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Теги: Минск
 
 
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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космическая отрасль в Беларуси уверенно развивается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии...
 
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