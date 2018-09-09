Лукашенко: белорусские космонавты - олицетворение народа

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские космонавты являются олицетворением нашего народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что зарубежные гости, приехавшие в Беларусь на международный конгресс, могут узнать страну и ее народ, просто пообщавшись с ее известными космонавтами. "И вы поймете всю палитру и глубину души белорусского народа. Это они образец, если хотите, олицетворение нашего народа", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусские космонавты, ветераны орбитальных полетов Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий во время открытия форума заняли место в президиуме. Президент подчеркнул, что они преданы своей родине.-0-