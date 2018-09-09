Лукашенко назвал МКС образцом выстраивания партнерских и деловых отношений между странами

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная космическая станция является образцом выстраивания партнерских и деловых отношений между государствами и народами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Яркий пример эффективного международного сотрудничества в сфере освоения космоса - это Международная космическая станция, - сказал Александр Лукашенко. - Эта орбитальная лаборатория - образец того, как в современном мире можно и нужно выстраивать партнерские и деловые отношения между государствами и народами, населяющими планету".

/Будет дополнено/.-0-