В Минск прибыл новый посол РФ

Новый посол РФ в Беларуси Михаил Бабич прибыл в Минск, сообщили в российском посольстве.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства Алексея Маскалева, в ближайшие дни Бабич планирует вручить копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею.

Предыдущий посол РФ в Беларуси Александр Суриков проработал в Беларуси с марта 2006 года.

Напомним, что В.Путин назначил Михаила Бабича, который ранее занимал пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, послом России в Беларуси 24 августа. От этого посла в 2016 годе отказалась Украина. Это дополнительно характеризует российского дипломата. Его кандидатура вызвала много споров и Беларуси, ее долго не согласовывали на самом высшем уровне.