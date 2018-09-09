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В Минск прибыл новый посол РФ

10.09.2018 12:00 — Новости Политики | БДГ  
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Новый посол РФ в Беларуси Михаил Бабич прибыл в Минск, сообщили в российском посольстве.  

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства Алексея Маскалева, в ближайшие дни Бабич планирует вручить копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею.

Предыдущий посол РФ в Беларуси Александр Суриков проработал в Беларуси с марта 2006 года.

Напомним, что В.Путин назначил Михаила Бабича, который ранее занимал пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, послом России в Беларуси 24 августа. От этого посла в 2016 годе отказалась Украина. Это дополнительно характеризует российского дипломата. Его кандидатура вызвала много споров и Беларуси, ее долго не согласовывали на самом высшем уровне.

Александр Лукашенко назвал «глупостью несусветной» слухи о том, что Михаил Бабич назначен для того, чтобы «чуть ли не под контроль Беларусь взять, что Лукашенко будет кто-то управлять. Новый посол – «крепкий человек», который может решать вопросы.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Новый посол РФ в Беларуси Михаил Бабич прибыл в Минск, сообщили в российском посольстве.  
 
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