|
В Минск прибыл новый посол РФ
10.09.2018 12:00 — Новости Политики | БДГ
Новый посол РФ в Беларуси Михаил Бабич прибыл в Минск, сообщили в российском посольстве.
Как сообщает
Предыдущий посол РФ в Беларуси Александр Суриков проработал в Беларуси с марта 2006 года.
Напомним, что В.Путин
Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый посол РФ в Беларуси Михаил Бабич прибыл в Минск, сообщили в российском посольстве.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)