Игорь Додон, Президент Молдовы: Мы, конечно, следили, что с этими полями. И я знаю, что урожай очень хороший. Иначе не могло быть, когда такой президент, как Александр Григорьевич, в сельском хозяйстве разбирается и любит сельское хозяйство, конечно, не могло не получиться хорошо. Урожай очень хороший, и я обещал Александру Григорьевичу, что из этого урожая мы соберем кукурузу и обязательно отправим, может в ближайшие недели. Мы считаем Александра Григорьевича другом не только президента, но и другом молдавского народа".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игорь Додон: В Молдове Александра Лукашенко все считают другом нашего народа В апреле во время официального визита в Молдову Александр Лукашенко вместе с Игорем Додоном засеяли кукурузное поле. Еще тогда лидеры заверили: будущие всходы...