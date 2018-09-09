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Игорь Додон: В Молдове Александра Лукашенко все считают другом нашего народа

10.09.2018 10:00 — Новости Политики | БT  
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Игорь Додон, Президент Молдовы: Мы, конечно, следили, что с этими полями. И я знаю, что урожай очень хороший. Иначе не могло быть, когда такой президент, как Александр Григорьевич, в сельском хозяйстве разбирается и любит сельское хозяйство, конечно, не могло не получиться хорошо. Урожай очень хороший, и я обещал Александру Григорьевичу, что из этого урожая мы соберем кукурузу и обязательно отправим, может в ближайшие недели. Мы считаем Александра Григорьевича другом не только президента, но и другом молдавского народа".

 
 
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В апреле во время официального визита в Молдову Александр Лукашенко вместе с Игорем Додоном засеяли кукурузное поле. Еще тогда лидеры заверили: будущие всходы...
 
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