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Обзор важнейших событий 10 сентября 2018 года

10.09.2018 22:45 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 10 сентября. К концу года тарифы, по которым население оплачивает жилищно-коммунальные услуги, будут покрывать 76,3% их стоимости. Такие данные приводятся в последнем номере "Экономического бюллетеня", издаваемого институтом Минэкономики. "Согласно данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в результате роста тарифов, а также принимаемых мер по снижению затрат к концу 2018 года уровень возмещения населением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг достигнет 76,3%", — отмечают специалисты НИЭИ Минэкономики. В 2017 году, напоминают они, этот показатель составлял 69,7%.

Белорусы гордятся соотечественниками, которые вписали свои имена в историю освоения космоса, заявил Александр Лукашенко в Минске на открытии XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. По его словам, которые приводит пресс-служба президента, с момента первого полета человека в космос прошло всего 57 лет, но за это время специалисты в космической отрасли добились впечатляющих успехов. "Сегодня в мире насчитывается около 90 космических держав, среди которых и наша Беларусь. 565 человек приняли участие в полетах. Более тысячи спутников вращаются вокруг нашей планеты. Мы гордимся, что в историю космической эры вписаны имена и белорусских ученых и космонавтов", — сказал официальный лидер. Лукашенко отметил, что космическая отрасль в Беларуси уверенно развивается. Он напомнил, что в стране выпускаются оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратура для дистанционного зондирования Земли.

Суд Советского района Минска отказал в удовлетворении иска бизнесмена Аркадия Израилевича к негосударственной газете "Новы час". Бизнесмен подал иск в связи с освещением ситуации в Куропатах. С 31 мая активисты протестуют у открывшегося возле урочища, где были расстреляны и захоронены жертвы сталинских репрессий, ресторанного комплекса "Поедем поедим". По мнению Израилевича, публикации затронули его честь, достоинство и деловую репутацию. Как посчитал Израилевич, из опубликованных статей следует, что именно он и принадлежащая ему компания — ООО "ІВ" — являются конечным бенефициаром строительства в Куропатах ресторана, которое вызвало противоречивую реакцию в обществе. При этом бизнесмен отрицал всякую связь с застройщиком ресторана у Куропат ООО "Белрестинвест". Израилевич предъявлял претензии в связи со статьями, опубликованным в издании и на его сайте в июне 2018 года, потребовав в качестве компенсации от негосударственной общественно-политической газеты 40 тыс. рублей и еще тысячу — от автора материалов Дениса Ивашина.

Александр Лукашенко по приглашению президента Шавката Мирзиёева 12—14 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом. Как сообщает Министерство иностранных дел Узбекистана, в ходе встреч и переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, определить ключевые направления укрепления и развития политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах на долгосрочную перспективу. Главы Узбекистана и Беларуси также обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

Беларусь будет настаивать на сохранении традиционно сложившихся объемов поставок российских нефтепродуктов, сообщил журналистам в Минске вице-премьер белорусского правительства Игорь Ляшенко. "Мы настаиваем на традиционно сложившихся объемах. Никаких резкостей, нам нужна стабильность", — приводит его слова российское агентство ТАСС. По словам Ляшенко, переговоры о поставках нефти и нефтепродуктов из России в Беларусь запланированы с российским коллегой на текущей неделе. "Российская сторона предлагает уточнить объемы по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение объемы никто не ставит", — сказал он. Как сообщалось ранее, директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Алексей Сазанов на минувшей неделе заявил, что при поставках нефтепродуктов в Беларусь российский бюджет недополучает экспортные пошлины. "По сути, это опять скрытая форма субсидирования теперь уже внутреннего рынка Беларуси", — подчеркнул российский чиновник.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 сентября. К концу года тарифы, по которым население оплачивает жилищно-коммунальные услуги, будут покрывать 76,3% их стоимости. Такие данные приводятся в...
 
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