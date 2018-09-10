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Проект концепции сближения законодательств Беларуси и России обсудят во время V Форума регионов

11.09.2018 08:30 — Новости Политики | БелТА  
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Проект концепции сближения законодательств Беларуси и России обсудят во время V Форума регионов
Марианна Щеткина. Фото из архива

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект концепции сближения законодательств двух стран обсудят во время V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет 10-12 октября в Могилеве, сообщила в интервью газете "Рэспублiка" заместитель председателя Совета Республики, председатель организационного комитета по подготовке и проведению форума Марианна Щеткина.

"Сближение законодательства Беларуси и России должно происходить при незыблемости ряда принципов, закрепленных в Договоре о создании Союзного государства, в том числе принципов сохранения государствами своего суверенитета и независимости, а также с учетом национальных интересов двух стран. Концепция призвана определять перспективы сближения законодательства, акцентируя внимание на важнейших приоритетах: равные права граждан, равные условия для субъектов хозяйствования, единые рынки без изъятий и ограничений, а также цифровая экономика. Необходимо детализировать положения концепции, посвященные данным вопросам. Сейчас проект концепции дорабатывается с учетом замечаний и предложений заинтересованных. Будет обсуждаться этот документ и во время форума", - сказала Марианна Щеткина.

Она подчеркнула, что форум стал визитной карточкой регионального сотрудничества Беларуси и России. "У него есть реальные результаты. С каждым годом число подписанных на мероприятии коммерческих контрактов и соглашений растет. Всего за время проведения форума их заключено на сумму более $930 млн. Так, по итогам III Форума регионов Беларуси и России сумма контрактов составляла около $300 млн, а по итогам IV Форума уже превысила $400 млн. В этом году мы планируем взять рубеж в $500 млн", - отметила заместитель председателя Совета Республики.

Марианна Щеткина также рассказала о программе форума. Главным событием станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". Секции пройдут по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.

В деловой части программы запланированы заседание Совета делового сотрудничества, бизнес-встречи и переговоры, в которых примут участие губернаторы, руководители компаний и предприятий двух стран. Традиционно пройдет заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации России по межрегиональному сотрудничеству.

Помимо этого, в программе - Неделя интеграции и сотрудничества, молодежный форум, слет студенческих отрядов, спартакиада Союзного государства для детей и юношества, турнир по хоккею с шайбой, совместное заседание союзов женщин Могилевской и Тульской областей и другие мероприятия. Особенностью юбилейного форума станет выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Беларуси и России.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект концепции сближения законодательств двух стран обсудят во время V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет 10-12...
 
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