Беларусь заинтересована в дальнейшей активизации сотрудничества с Европой - Мясникович

Михаил Мясникович. Фото из архива

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в дальнейшей активизации сотрудничества с Европой. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВ) Гудрун Мослер-Тернстрем, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Совета Республики отметил, что в последние годы работа с СЕ, ЕС и в целом с объединенной Европой активизировалась. "Мы это приветствуем и сделаем все возможное, чтобы данные позиции закрепить и развивать", - сказал он.

Спикер добавил, что стороны неплохо продвинулись в сотрудничестве в сфере местного самоуправления.

Михаил Мясникович выразил уверенность в успешном проведении круглого стола по актуальным вопросам местного самоуправления, который верхняя палата белорусского парламента совместно с КМРВ проведет в Минске. Спикер убежден, что сторонам удастся достичь поставленных целей и мероприятие получится обоюдополезным.

Гудрун Мослер-Тернстрем поблагодарила белорусскую сторону за организацию мероприятия. КМРВ, по ее словам, рассчитывает не только обменяться опытом развития местного самоуправления, но также изучить белорусские наработки в этой сфере.

Как сообщалось, в мероприятии примут участие представители конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Возглавит делегацию председатель КМРВ Гудрун Мослер-Тернстрем.

Во время круглого стола будут рассмотрены вопросы сближения белорусского законодательства о местном управлении и самоуправлении и положений Европейской хартии местного самоуправления. Речь также пойдет о совершенствовании системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для местных органов власти. Кроме того, эксперты обсудят перспективы развития ассоциаций местных Советов депутатов. Особое внимание будет уделено укреплению побратимских связей как инструмента развития приграничных территорий.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы - консультативный орган Совета Европы, который представляет местные и региональные власти европейских государств. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь имеет статус приглашенного наблюдателя в КМРВ. В состав Конгресса входят 324 представителя около 200 тыс. административно-территориальных единиц 47 стран - членов СЕ.-0-