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Лукашенко: Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления

11.09.2018 11:01 — Новости Политики | БелТА  
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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Местное самоуправление, управление регионами - это весьма важная в современном мире тема. И то, что Совет Европы уделяет этому большое внимание, дорогого стоит. И мы хотели бы поближе познакомиться с вашим опытом, поэтому тесно сотрудничаем с конгрессом", - отметил глава государства.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы - консультативный орган, который представляет местные и региональные власти европейских государств. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Беларуси имеет статус приглашенного наблюдателя в Конгрессе местных и региональных властей.

Совет Республики совместно с КМРВ 11-12 сентября проводят в Минске круглый стол по актуальным вопросам местного самоуправления. В мероприятии участвуют представители конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Возглавляет делегацию председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на...
 
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