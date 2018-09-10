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Лукашенко прокомментировал масштабную антикоррупционную кампанию в здравоохранении

11.09.2018 12:24 — Новости Политики | БелТА  
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11 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях пояснил масштабные антикоррупционные мероприятия в данной сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил глава государства, актуальность сегодняшнего совещания вызвана прежде всего необходимостью решения проблем, которые накопились в медицинской сфере. "Их масштаб таков, что уже нельзя просто ограничиться новыми назначениями", - подчеркнул он.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и...
 
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