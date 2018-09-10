|
Лукашенко согласовал кадровые назначения в здравоохранении
11.09.2018 13:17 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
11 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда руководителей в сфере здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.
На должность заместителя министра здравоохранения согласован Борис Андросюк.
Николай Куденьчук согласован на должность генерального директора производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника".
В должности генерального директора торгово-производственного республиканского унитарного предприятия "Белфармация" будет работать Валентина Игнатенко.
Глава государства дал согласие на назначение:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда руководителей в сфере здравоохранения,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)